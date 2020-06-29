إرهابي مصري : من لم يتوجه للقتال مع الوفاق فهو آثم الإرهابي يطالب الجماعات الإرهابية بالتوجه إلى ليبيا فورًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب الإرهابي المصري الهارب من بلاده، بهجت صابر، أعضاء الجماعات الإرهابية المصريين بالتوجه إلى ليبيا للتدريب على القتال والسلاح للانضمام لحكومة الوفاق والميلشيات هناك والتصدي للجيش المصري .

وذكر في تسجيل مرئي له، ومن خلفه صورة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، “إلى كل حر وشريف يريد صناعة التغيير داخل مصر، عليك بالذهاب إلى ليبيا، فهم يقولون إن العثمانلي يجمع الإرهابيين إلى ليبيا، وعلى المصريين في تركيا، التطوع للذهاب إلى ليبيا أيضًا”.

وتابع الإرهابي المصري، موجهًا حديثه للمواطن المصري “إذا كنت تعيش في ليبيا، اعتبر نفسك جندي في خدمة الحق، دفاعًا عن المقهورين، والمظلومين، وأرض الإسلام، وعليك تقديم نفسك لسلطات الوفاق كجندي، حسب قوله .

واختتم “إذا كنت متواجد في أي دولة، وتستطيع السفر إلى ليبيا، توكل على الله، فهم سيُعلموك القتال، ولديك حدود على مصر، ومن يستطيع الذهاب إلى ليبيا ولا يفعل، فهو آثم شرعًا، حسب وصفه”.

وبرز اسم الإرهابي بهجت صابر بصورة مفاجئة خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .