 100 عينة سالبة لمخالطين في أجدابيا

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أعلنت اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا ببلدية إجدابيا عن سلبية نتائج عدد 100 عينة للكشف عن فيروس كورونا من مجموع 125 عينة تم أخذها من مخالطين.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنها في انتظار الإعلان عن نتائج 25 عينة المتبقية موضحة أن التأخير في إعلان النتائج ناتج عن الازدحام بمختبر مركز بنغازي الطبي.

وسجلت في مدينة أجدابيا حتى الآن 19 حالة إصابة بفيروس كورونا وتتلقى جميع الحالات الرعاية الصحية اللازمة.

من جهة أخرى انطلقت حملة تطوعية من قبل نادي الوفاق بأجدابيا تكفلت من خلالها بتوزيع المواد الغذائية والخضروات ومواد التنظيف على العائلات المحجورة داخل الأحياء التي تم فيها تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا.