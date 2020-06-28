من هو عبدالرحمن البيدجا؟

من هو عبدالرحمن البيدجا؟

أخبار ليبيا24

تداول أكثر من مرة اسم المجرم “البيدجا” على أنه من أكبر تجار البشر والوقود في مدينة الزاوية فمن هو البيدجا؟

هو عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا” من مواليد 1990 في مدينة الزاوية

ضابط برتبة ملازم كلفته حكومة الوفاق برئاسة جهاز خفر السواحل في المنطقة الغربية

فرضت عليه عقوبات بحسب قرار مجلس الأمن في يونيو 2018 لضلوعه في تجارة البشر عبر الحدود الليبية من أفريقيا إلى أوروبا.

الذراع الأيمن لـ “محمد كشلاف” الشهير بـ “القصب” من أكبر مهربي الوقود والهجرة غير شرعية وتاجر مخدرات وصدر فيه أيضا قرار عقوبات من مجلس الأمن.

ظهر في أبريل 2019 في أحد محاور طرابلس عقب اندلاع معارك تطهير العاصمة من المليشيات والإرهابيين مهددًا ومتوعدًا القوات المسلحة

مطلوب القبض عليه لدى النائب العام في طرابلس حسب ادعاء وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في أكتوبر 2019