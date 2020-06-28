مكافحة كورونا البيضاء: الوضع الوبائي مستقر 

أخبار ليبيا24

كشفت الغرفة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا البيضاء الأحد أن الوضع الوبائي داخل المدينة مستقر وأنه لا وجود لحالات جديدة.

وأوضحت الغرفة في مؤتمر صحفي أن جميع المسحات التي أجرتها فرق رصد في حي الخنساء في المدينة كانت سالبة.

وأشارت إلى أن الحالات المصابة الموجودة في مصحة المنصورة جميعها بصحة ممتازة ولاوجود لأعراض.

ورجح رئيس اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر شفاء عدد من الحالات خلال الأيام المقبلة.

ومن جهته، أكد مدير أمن البيضاء العميد خالد البسطة خلال المؤتمر إغلاق الحدود الإدارية للمدينة مطالبا بضرورة التنسيق المشترك بين كافة مديريات أمن الجبل الأخضر.

وطالب البسطة جميع المنافذ والبوابات الأمنية بإحالة الوافدين من خارج المنطقة لمراكز الرصد بشكل فوري.

وفيما يخص الإغلاق أكد مدير الأمن بأن المديرية ستطبق تعليمات اللجنة العليا ووزارة الداخلية بهذا الصدد.

وسجلت في مدينة البيضاء 11 إصابة بفيروس كورونا منها 4 حالات لعائدين من السفر و4 لمخالطين و3 حالات لعائدين من مناطق أخرى وتتلقى كل الحالات الرعاية الطبية في مركز العزل في البيضاء.