كورونا..مسح عشوائي يستهدف الكفرة والمناطق المجاورة لها

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تستعد اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الكفرة – تازربو للبدء اليوم الأحد في برنامج مسح عشوائي ميداني للمنطقة.

ويشمل المسح مدينة الكُفـــرة وضواحيها وربيانة وتازربو تحت إشراف فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة باللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الكُفــــرة تازربــــو.

وأوضحت اللجنة أن الآلية ستكون باختيار منازل معينة بكل حي وفقا للأسس العلمية للمسح والإحصاء الميداني.

وأشارت اللجنة إلى أن اختيار منازل معينة خلال المسح لا يعني أن بها حالات اشتباه أو إصابة إنما الهدف تقييم الوضع الوبائي ككل.

هذا وستعمل الفرق الميدانية على اختيار شخص أو اثنين من كل منزل بحسب عدد أفراد الأسرة وسيتم أخذ مسحة أنفية وسحب عينة دم لإجراء اختبار الدم السريع.

وطالبت اللجنة من المواطنين التعاون مع الفرق الطبية ومساعداتهم على إنجاز أعمالهم خدمة للصالح العام.