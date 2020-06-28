عبد العزيز لـ”داعمي الوفاق”: انشروا العلم التركي على فيسبوك

اخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، فخره واعتزازه، بأن يُطلق عليه لقب “عميل تركيا”.

عبد العزيز ذكر – في تسجيل مرئي له على حسابه الشخصي بفيسبوك – موجهًا حديثه لمن يدعمون التدخل التركي في ليبيا “ارفع رأسك عندما يقولون لك أنك عميل لتركيا، وأنا مستعد لإعطاء الأتراك شيكات مؤجلة كي يمنحوني سيارات لقتال الهبود، في إشارة قوات الجيش الوطني”.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بأن يحصلوا على أسلحة الأباتشي من الرئيس التركي رجب أردوغان، مُتابعًا “الأتراك لديهم نحو 6 أو 8 سلاح أباتشي، يجب علينا أن نرفعهم للرد على المعتدين، وهناك من يتمنى رضا الأتراك”.

ووجه عبد العزيز، حديثه مُجددًا لمن يدعمون التدخل التركي، قائلاً “يجب أن تكون المعنويات عالية، وتكونوا نشطاء على الفيسبوك، وتقولوا نعم لتركيا، وتضعوا العلم التركي، وتشجعوا فائز السراج، وتطالبوه بأن يأتي بالأباتشي والذخيرة، وإذا كان لدى الأتراك كباب معلب، نأتي به لشبابنا في الجبهات”.