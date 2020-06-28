صهد: السيسي يستغل القبائل لتبرير تدخله العسكري

أخبار ليبيا 24

قال عضو لما يسمي المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم صهد، إن هناك محاولات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإيجاد مبررات تمكنه من التدخل العسكري المكشوف الواسع بعد أن كان بصورة محدودة.

صهد زعم ، في تصريحات لموقع “عربي 21”، أن السيسي يستغل القبائل لاستخدام ما يمكن أن يلوح به لتبرير تدخله عسكريا في ليبيا.

وعن زيارة متوقعة لوفد من قبائل شرق ليبيا للقاء السيسي، قال “سواء تمت الزيارة بقبيلة أو بعدد من القبائل، فهي لا تملك أي سلطة أو صلاحية لطلب تدخل دولة أجنبية”.

وأضاف “عبور قوات مصر الحدود الليبية بمثابة غزو، وإعلان حرب، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، أو المستشار عقيلة صالح لا يملكان الصلاحية والتخويل الدستوري والقانوني لطلب التدخل، وهذا يعد خيانة عظمى”.

وتابع “أحمل نظام السيسي وأي طرف ليبي يدعو لتدخل عسكري مصري سواء كان عقيلة أو حفتر أو أي مسمى قبلي، المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي سيحدثها هذا التدخل، خاصة تخريب العلاقات التاريخية بين الشعبين، وإراقة الدماء من الجانبين، ووضع مصر في موضع المعتدي والمحتل”.