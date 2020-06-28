حفتر يبحث قرار رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مدن الغرب الليبي حفتر يناقش مع الحكومة الليبية أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة مساء اليوم الأحد رئيس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني، ووزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج .

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة، فقد تناول اللقاء مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي .

كما تم مناقشة القضايا الإستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة، وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات .

وأوضح المكتب الإعلامي – بحسب بيان نشره على الصفحة الرسمية للقيادة – أنه تمت مناقشة أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة بالحكومة الليبية .