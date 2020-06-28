تمديد إغلاق مداخل طبرق لمدة أسبوعين هذه الإجراءات تأتي لخطورة الموقف والتخوف من انتشار كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

مدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية إغلاق مداخل المدينة الغربية والجنوبية لمدة أسبوعين إعتبارًا من اليوم الأحد.

وقد عقد اجتماع هام بقيادة منطقة طبرق العسكرية بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، ورئيس اللجنة الاستشارية والوحدات الأمنية، بهذا الشأن .

وتقرر خلال الاجتماع قفل مداخل مدينة طبرق من بوابة عين الغزالة غرباً، إلى بوابة الخمسين على طريق إجدابيا طبرق، ومنع دخول البطيخ بجميع أنواعه والتمور .

كما اتفق الحضور على استحداث تمركز أمني جديد بمنطقة التميمي، وإقفال جميع مقاهي الشيشة وصالات الأفراح والمناسبات.

وتأتي هذه الإجراءات لخطورة الموقف والتخوف من انتشار فيروس كورونا وانتقاله من المدن القريبة إلى مدينة طبرق .