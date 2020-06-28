انتهاء أزمة غاز الطهي بمدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم أمصادف خلال اجتماع عقد اليوم الأحد مع ومنسق مستودع طبرق النفطي جمال احويرس إنهاء أزمة الغاز بالمدينة .

وقال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث إن بلدية طبرق شكلت لجنة من الحرس البلدي، وقوات الأمن لمتابعة توزيع الغاز بالمستودعات ومراقبة سيارة الغاز من خروجها من مستودع غاز طبرق إلى المواطن.

حدوث أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن شركة البريقة كثفت عملها بإنتاج أكثر من 6000 أسطوانة يومياً لإنهاء الأزمة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن المجلس التسييري ساهم في حل الأزمة، موضحًا أن شركة البريقة لم تقصر في خدمة المواطن من توفير الوقود والغاز، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع حتى على منطقة الجبل الأخضر إلى أمساعد شرقاً.