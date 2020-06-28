الظواهر السلبية تغلق عدد من محال بيع الدواجن في أجدابيا

الظواهر السلبية تغلق عدد من محال بيع الدواجن في أجدابيا

أخبار ليبيا24

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس السبت عدد من الرياشات والمحال الخاصة ببيع الدواجن في مدينة أجدابيا.

وجاء هذا الإغلاق بعد رصد مخالفات انعدام النظافة وطريقة الذبح وكمية الأوساخ داخل هذه المحال.

وقامت دوريات الجهاز بضبط العمالة الوافدة والتي تعمل بالمحال واستدعاء المُلاك لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة وإحالتها بموجب تقرير إلى الجهات المختصة.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة قد أغلق السبت عدد كبير من المخابز بمدينة أجدابيا وضبط القائمين عليها من مُلاك وعاملين لعدم توفر الشروط الصحية والقانونية إضافة الى عدم الالتزام بالمعايير الواجب توفرها لمزاولة المهنة.