الشاطر: هناك حرب شديدة طويلة وقاسية قادمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو مايسمي بالمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، أداء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مُبينًا أن سياساته أوصلت ليبيا لكوارث .

الشاطر ذكر ، في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك حرب شديدة طويلة وقاسية يراها قادمة.

وبيّن، أن المجلس الرئاسي، ثبت عجزه عن تقديم المفيد للبلاد، موضحًا أن البلاد وصلت لكوارث بسبب سياساته الخاطئة، وأنه يجب تشكيل حكومة حرب على مستوى عالي من الحنكة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، مُستدركًا “وليبقى السراج لغرض التوقيع فقط”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه قوات الوفاق، بدعم تركي، للسيطرة على مدينة سرت، حيث قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، أمس السبت، إن مدينة سرت أصبحت بؤرة للمرتزقة الأجانب، والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد طردها من طرابلس ومدينة ترهونة.

وحول استعدادات السيطرة على سرت، قال قنونو “لقد أصبح تحرير سرت ومنطقة الجفرة من المرتزقة والعصابات الإجرامية المحلية، ومطاردتهم أينما وجدوا في ليبيا، أمرًا ملحّا أكثر من أي وقت مضى، حسب زعمه .