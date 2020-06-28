السفير الأوروبي يؤكد دعمهم لمؤسسة النفط لإعادة الإنتاج

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد بطرابلس، دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة في كفاحها لإعادة إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن لصالح الشعب الليبي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأحداث الراهنة التي يتعرض لها قطاع النفط الليبي، من إغلاقات غير القانونية لمنابع النفط وتداعياتها على اقتصاد البلاد المعتمد كلياً على إنتاج وتصدير النفط والغاز، بحسب ما نشرت مؤسسة النفط على موقعها الرسمي.

وذكرت المؤسسة، أن الطرفين تطرقا خلال اجتماعهما إلى “مسألة دخول المرتزقة الأجانب إلى حقل الشرارة النفطي مؤخراً والذي حصل مساء يوم الخميس الماضي”، وفق قولها.

ودان صنع الله في هذا الصدد، “بشدة تواجد المرتزقة الأجانب بمواقع مؤسسة النفط، مؤكدا رفض مجلس الإدارة جملةً وتفصيلاً هذا التعدّي الصارخ، من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون سواء كانوا مرتزقة أجانب أو مجموعات مسلحة ليبية بمختلف مسمياتها”.

وقال صنع الله، إن المجموعات المسلحة “تتقاضى المال لأجل عرقلة ومنع المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بأعمالها وخصوصا عمليات الصيانة اللازمة للمعدات التي تأثرت بسبب الإقفال القسري والذي دام لمائة واثنان وستون يوما والذي تستفيد منه دول أخرى منتجة للنفط مستغلة غياب الإنتاج النفطي الليبي”.

وأضاف صنع الله، أن “الكثير من العمل ينتظرهم قبل إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة”، مشيرا إلى أن “هذه الإغلاقات تسبّبت في حدوث أضرار كبيرة للمعدات السطحية وتسربات في أنابيب نقل الزيت الخام في العديد من الحقول والمواقع النفطية التابعة لشركات المؤسسة، وآخرها كان بحقل الشرارة النفطي”.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أن الذين قاموا بإيقاف الإنتاج قسرياً قد تسبّبوا في خسائر فادحة للدولة الليبية، من خلال إهدار فرص بيع ضائعة تقدّر بالمليارات، وأن ليبيا في أمس الحاجة إلى هذه الأموال، على حد قوله.

وأعلن مصطفى صنع الله وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في ختام الاجتماع، عن استمرار التعاون والعمل سوياً لكي يتمكن قطاع النفط في ليبيا من النهوض مجدّداً وانعاش الاقتصاد الليبي في أسرع وقت.