إدارة الأهلي بنغازي تجتمع برؤساء سابقين للنادي 

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اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي أمس السبت بعدد من الرؤساء السابقين للنادي.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي على “فيسبوك” فإن الاجتماع جاء في إطار التعاون والتشاور مع كافة الخبرات بالنادي للاستفادة منها لبناء النادي خاصة فيما يتعلق بالاستثمار.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الأهلي خلال الاجتماع كافة الإجراءات التي اتخذها النادي وما سيتخذها في الفترة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صفحة نادي الاهلي فإن روؤساء الأندية السابقين أبدوا ارتياحهم لما قامت به إدارة النادي.

هذا وحضر الاجتماع رئيسا مجلس إدارة نادي الأهلي السابقين حسني شمبش وفتحي بو شعراية.