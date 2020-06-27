وليامز تبحث مع السراج في روما الأوضاع بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وناقشت وليامز خلال اجتماعها مع السراج، جهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

من جهة أخرى، بحث الاجتماع ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتطرق الاجتماع للمقابر جماعية التي جرى اكتشافها في مدينة ترهونة وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية بضواحي طرابلس، وفي هذا الإطار رحب الطرفين بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.