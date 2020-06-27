وزارة التعليم في الحكومة الليبية تمدد تعليق الدراسة 

أخبار ليبيا24

قررت وزارة التعليم في الحكومة الليبية اليوم السبت تمديد تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم في قرارها الذي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه أن تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة حتى تاريخ 11/07/2020م.

وكانت وزارة التعليم بالحكومة الليبية أعلنت منتصف يونيو الجاري عن تلقيها إشعاراً من رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع الوبائي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للتواصل المستمر بين وزارة التعليم بالحكومة الليبية واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن التواصل مع اللجنة الطبية الاستشارية يعزز تنفيذ خطط الوزارة لاستكمال العام الدراسي حفاظاً على صحة البلاد بشكل عام، وصحة معلمينا وأبنائنا الطلبة بشكل خاص.

وتمنت وزارة التعليم السلامة للجميع مؤكدة على مضي الإدارات المعنية بالعملية التعليمية على وضع الخطط والمقترحات التي من شأنها ضمان استكمال الدراسة في ظروف مناسبة بالتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.