هيئة السلامه تنجح في السيطرة على حريق في “بنينا”

أخبار ليبيا24

نجحت هيئة السلامة الوطنية بمطار بنينا الدولي في اخماد حريق شب ظهر اليوم السبت بمنطقة بنينا

وقال شهود عيان لـ”أخبار ليبيا24″ إن الحريق شب في سواني آل فركاش وآل الزرقاني وآل ناجي الفارسي وجنان آل الشلماني

وأضاف الشهود أنه تمت السيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل مؤكدين أن الحريق تسبب في إحراق أشجار بالمنطقة ولم يتسبب في أي أضرار مادية.

وشهدت مناطق عدة في الجبل الأخضر شرق ليبيا الأيام القليلة الماضية اندلاع النيران هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسببت في احتراق مساحات شاسعة.