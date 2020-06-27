معتوق يكشف موعد التحاقه بالملعب التونسي

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف اللاعب الليبي علي معتوق المحترف بصفوف الملعب التونسي عن موعد التحاقه بفريقه في تونس .

معتوق قال – لأخبار ليبيا 24 – سأجري تحليل فيروس كورونا اليوم السبت في طرابلس رفقة اللاعب المعتصم صبو وسنغادر إلى تونس يوم الإثنين المقبل عن طريق البر .

وطالبت أندية تونس المحترفين الليبيين الالتحاق بتدريبات الأندية التي تستعد لانطلاق الدوري التونسي .

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد حدد تاريخ الثاني من أغسطس موعدًا لاستئناف مباريات الدوري، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.