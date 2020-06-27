لجنة كورونا بزليتن توجه رسالة للقادمين من خارج المدينة مطالبة القادمين من خارج زليتن بالتواصل مع فرق رصد كورونا

أخبار ليبيا24

طالبت لجنة إدارة أزمة مكافحة كورونا ببلدية زليتن اليوم السبت جميع القادمين من المدن الموبؤة بفيروس كورونا بضرورة التواصل مع فريق الرصد والتقصي فور وصولهم إلى المدينة.

وشددت اللجنة، في بيان، على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة في حال مخالفة ذلك.

وأكدت اللجنة، أن هذه الإجراءات سيتم من خلالها إجراء اختبارات للتأكد من الخلو من الفيروس للاطمئنان على صحتهم وحفاظا على عدم انتشار الوباء داخل زليتن.

ونبّهت اللجنة، على جميع مواطني المدينة بالتبليغ عن أي قادم من السفر من أجل سلامة الجميع وعدم تأجير أي مسكن إلا بعد التبليغ عن أي قادم من خارجها.

وسُجّلت في بلدية زليتن 12 إصابة بفيروس كورونا منها حالتين في العزل الصحي و4 حالات في العزل المنزلي، فيما سُجّلت 6 حالات شفاء.