كتيبة سبل السلام تصادر سيارات مهربة للسودان هذه الخطوة جاءت بعد صدور قرار من القائد العام لإغلاق الحدود مع دول الجوار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة مصادرة عدد “18” سيارة صغيرة كانت مهربة إلى دولة السودان.

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار من القائد العام بشأن إغلاق الحدود مع دول الجوار .

وتقوم الكتيبة وبشكل مستمر بتسيير الدوريات دون توقف لحماية الحدود ومنع دخول الأمراض والأوبئة .



وأكدت الكتيبة أنها مازالت مستمرة في تسيير الدوريات لمكافحة كل الظواهر السلبية وكل ما يمس أمن البلاد .

وكانت الكتيبة قد ضبطت عدد 4 شاحنات وقود كانت مهربة إلى دولة تشاد بداية هذا الشهر ، إضافة الى مصادرة سيارة نوع تويوتا قادمة من تشاد تحمل علي متنها عدد من المهاجرين غير الشرعيين .