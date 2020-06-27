عقيلة صالح: موقف السيسي بشأن ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الحرب الدائرة في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري.

وأشار صالح في مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن دعوة السيسي كانت مطلبا ليبياً وتدخلا حاسما لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

ونوه صالح، إلى أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إن “المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس، وأن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسميا”.

وأضاف عقيلة صالح، أن المبادرة والدعوة المصرية الجادة لوقف إطلاق النار في ليبيا قادت في نهاية المطاف إلى تحول جذري على الصعيد العالمي لوقف التسليح المنفلت للأطراف داخل ليبيا.

وكان الرئيس المصري قد أعلن خلال كلمته السبت الماضي، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّا أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لأمن مصر، وفق قوله.

وقال السيسي، إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة “حق الدفاع عن النفس”، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي “مجلس النواب”.