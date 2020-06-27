صالح يزور روسيا مطلع يوليو لمناقشة عدد من القضايا

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كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة، أن مجلس النواب تلقى دعوة من روسيا، لترتيب زيارة لوفد برلماني برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى موسكو خلال الأيام المقبلة.

وأوضح حومة في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، السبت أن الزيارة تأتي لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها “إعلان القاهرة”، ومخرجات مؤتمر برلين​​​.

وأضاف النائب الثاني أن هناك ترتيب في بداية يوليو المقبل لزيارة رئيس مجلس النواب إلى دولة روسيا للتحدث عن العديد من القضايا على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة وكذلك مخرجات مؤتمر برلين.

وأكد حومة أنه سيتم أيضًا خلال الزيار مناقشة مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، أو بما معناها دعم الجهود الروسية الرامية في هذا الاتجاه.