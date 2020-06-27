“داعش” ادعى تطبيق “الحدود” في درنة وهو لايعرف “الحدود”

أخبار ليبيا24- خاص

استطاع تنظيم “داعش” التواجد في الأراضي الليبية مستغلا الفراغ الأمني بعد ثورة 17 فبراير 2011 فكل الظروف مهيئة له بوضع موضع قدم في بلد غني بثرواته ولاتوجد به مؤسسة عسكرية أو أمنية تكبح جماحه بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط والقريب من أوروبا.

وبطبيعة الحال، يأمل العناصر المتطرفة من الأجانب من جنسيات مختلفة جزائريون وتونسيون ومصريون ويمنيون وسودانيون وغيرهم من خلال قدومهم إلى ليبيا لخلق مزيد من الفوضى في البلاد، واستمرار تدهور الوضع على ما هو عليه لأن فيه مصلحتهم المادية فقط، ولايهتمون بليبيا ولا ما يحدث فيها إن استقر الوضع الأمني أو لم يستقر، فما كان يهمهم هو “الدولارات” التي كانوا يتقاضونها والمناصب التي كانوا يتقلدونها.

مصادر كثيرة أكدت أن الإرهابيين الأجانب كانوا يتقلدون المناصب الهامة في التنظيم من قضاة وشرعيين وأمراء وروؤسا دوواين وغيرها من المناصب، فيما كان الإرهابيين الليبين مجرد أدوات يحركونهم وينفذون الجرائم باسم الحدود، وهم بعيدون كل البعد عن الحدود الاخلاقية والقانونية والإنسانية، حيث جرائمهم لا تعرف الحدود لبشاعتها.

وبعد أن أعلن عن وجوده في مدينة درنة، نصب تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” نصب إرهابيًا سعوديًا لتلقي ما أسموها بـ البيعة لزعيم التنظيمالإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي، في المدينة وعيّن التنظيم الذي فرض سيطرته على مناطق في العراق وسوريا ، السعودي “أبو حبيب الجزراوي” لاستقبال وفود المبايعين للتنظيم.

وعقب تلقي المبايعة أضاف التنظيم الإرهابي “داعش” إلى قائمة ولاياته ولاية جديدة هي “درنة” التي عيّن يمنياً “والياً ” عليها وكان المفتي سعودي ليفرض نفسه بالقوة ويدعي تطبيق “حدود الله” على حد تعبيرهم وكان تطبيق الحد فيه إذلال لكل “ضحية” سواء كان بخلع ملابسهم وجلدهم أو بقطع أيديهم أو قتلهم بكل وحشية فارضًاعلى سكان المدينة التجمع لحضور هذا العذاب والمشهد المخيف.

من بين الحضور لهذه المشاهد الدموية أطفال صغار، ليزرعوا الخوف والرعب في نفوس سكان المدينة وإظهار قوته وبطشه، متخذًا من ساحة المسجد العتيق في المدينة المكان الذي اختاره لتنفيذ عمليات التصفية والقتل والجلد وقطع الأيدي ولم يكن اختيار المسجد جزافا فهو مسجد له مكانة لسكان المدينة ويتوسطها في منطقة “البلاد”.

وسع التنظيم المتطرف نفوذه في درنة مستغلا تردي الأوضاع الأمنية والارتباك السياسي الذي تمر به ليبيا وبدأ بنشر أفكاره من خلال كتب التكفير والإرهاب التي وزعها داخل المسجد وإقامة الندوات والمحاضرات واستغل المؤسسات التعليمية والخلوات لهذا الغرض.

ونشرت مواقع تابعة للتنظيم الإرهابي لأكثر من مرة صور لمواطنين جرو جرا لساحة المسجد العتيق وخلعت ملابسهم وجلدو على ظهورهم أمام الجميع وسط تهليل عناصر الجماعات الإرهابية بحجة تطبيق حدود الله بل وصل بهم الأمر إلى قطع رؤوس من أسماهم بـ”المرتدين” والتمثيل بجثامينهم وتسليمها للأطفال وإجبارهم على اللعب بها.

واستمر حال المدينة في رعب وبطش وسطوة التنظيمات الإرهابية إلى أن بدأت القوات المسلحة في عملية تحرير درنة للقضاء على الجماعات الإرهابية و المجموعات المتطرفة وتخليصها من شرورها، وعادت الحياة في المدينة بعد سنوات عجاف، ولقي الإرهابيين الأجانب والليبيين الموت والسجن، وبعضهم من تمكن من الفرار خوفًا على حياتهم تاركين عقائدهم وأوهامهم لمن غرروا بهم ليقلوا الموت.