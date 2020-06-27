بلاغ مواطن يقود أمن شحات لقطع أثرية معدة للتهريب القبض على أجانب بحوزتهم قطع أثرية في شحات

أخبار ليبيا24

قاد مواطن من منطقة المنصورة القريبة من شحات أجهزة الأمن إلى القبض على عدة أشخاص غير ليبيين بحوزتهم ست قطع أثرية معدة للتهريب لخارج ليبيا.

أتى ذلك بعدما أبلغ المواطن “موسى أمراجع محمد” من قرية المنصورة الملاصقة لمدينة شحات القديمة، أجهزة الأمن عن وجود ست قطع أثرية بحوزة أشخاص غير ليبيين تحصلوا عليها لغرض التهريب وبيعها في السوق السوداء.

وعلى الفور قامت أجهزة الأمن، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بداهمة سكن الأشخاص الأجانب، حيث استطاعت إلقاء القبض عليهم وفي حوزتهم القطع الأثرية المذكورة.

وبعد عملية القبض سُلمت القطع الأثرية لمصلحة الآثار بالحكومة الليبية، وذلك في حضور رئيس مصلحة الآثار، إضافة إلى مدير إدارة البعثات الأجنبية ومدير مكتب الإعلام بالمصلحة.

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