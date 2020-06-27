القوات المسلحة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الوسطى 

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أصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم السبت، تسجيلا يظهر مشاهد فيديو لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة الوسطى.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن سرايا من الكتيبة 128 مُشاة تحركت إلى المنطقة الوسطى.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن السرية الثانية في الكتيبة 166 مُشاة تحركت أيضًا إلى المنطقة الوسطى تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أصدرت السبت الماضي، تسجيلا يظهر مشاهد فيديو لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة وإلى الحقول النفطية.

يأتي ذلك لدعم قوات الجيش المتمركزة هناك لصد أي محاولة تقدم لقوات الوفاق نحو سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي.

وأظهر الفيديو جانب من تحرك التعزيزات العسكرية التابعة للواء 73 مُشاة بقيادة اللواء علي القطعاني، للالتحاق بمحاور شرق مصراتة.

وبين الفيديو عمليات إرسال الدبابات والأسلحة المتوسطة والجنود إلى المنطقة. وقال اللواء علي القطعاني، إن قوات الجيش الوطني الليبي جاهزة لصد العدو والدفاع عن تراب الوطن، مؤكدًا أن قوات الجيش لن ترضى بالصمت لوجود القوات المعادية التركية.

وليست هذه المرة الأولى التي يدفع فيها الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور القتال في شرق مصراتة.