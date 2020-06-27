القصاص.. عبدالرحيم المسماري يلحق بـ”عشماوي” في الجحيم
فصل آخر من رواية الإرهاب يطوى إلى الأبد بإعدام إرهابي الواحات
أخبار ليبيا 24 – متابعات
بعد 950 يوم من القبض عليه، نفذت السلطات المصرية، اليوم السبت، حكم الإعدام “شنقا” بحق الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، المدان بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، والتي راح ضحيتها 16 منعناصر الشرطة المصرية وإصابة 13 آخرين.
وجاء إعدام المسماري بعد قرابة 3 أشهر من تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي المدعو هشام عشماوي ، وكانت المحكمة المصرية قد حالت أوراق المتهم الليبى لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وتم الفصل بالقضية بإعدام الإرهابي شنقًا لثبوت تورطه في “11” عملية إرهابية ضد قوات الجيش المصري .
تفاصيل حادثة الواحات
في 20 أكتوبر عام 2017، وقعت اشتباكات بين قوات أمن مصرية وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في طريق الواحات غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شرطيًا، وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى “فقدان” ضابط شرطة نقيب شرطة محمد علاء الحايس .
وأعلن الجيش، بعد 11 يوما من فقدان الحايس تم تحريره من أيدى تنظيم داعش، و”القضاء على عدد كبير من الإرهابيين، بينهم القيادي البارز الإرهابي المدعو عماد الدين عبدالحميد، المكني بـ”الشيخ حاتم” – أحد رفاق الإرهابي هشام عشماوي و أبرز من اثروا في قرار و اختيار عشماوي – وتمكنوا خلالها من القبض على المسماري في منتصف نوفمبر 2017، عقب غارة جوية لسلاح الجو المصري .
وأكدت وزارة الدفاع المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي عبر موقع «يوتيوب» تنفيذ حكم الإعدام في المسماري، لافتة إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المتهم الذي ارتكب وآخرون العديد من الجرائم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن انضموا إلى جماعة كتائب ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتح المتطرف، إحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا .
وتابع بيان الوزارة أن من بين التهم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية .
بداية انضمامه لداعش
قال الإرهابي إنه تلقى تدريبات بمعسكرات داخل درنة، على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، لافتة إلى أنه المعسكر كان يضم العديد من المقاتلين الإرهابيين من جنسيات متعددة .
وكشف أنه كان على قناعة كاملة بالفكر التكفيري، وشارك في عدة عمليات مسلحة ضد قوات الجيش الليبي، وانضم في أواخر 2014 إلى مجلس شورى إرهاب درنة، وهو عبارة عن كيانات اندمجت في صورة المجلس، وأنه شارك في زرع عبوات ضد أبناء قوات الجيش في درنة، ودخل في مواجهات معهم في أكثر من مكان.
وتابع الإرهابي أنه بعد تضييق الخناق عليهم في مدينة درنة، وبعد مشاركة سلاح الجو المصري في الغارات الجوية على معسكرتنا في درنة، أصدر الإرهابي هشام عشماوي تعليماته إلى الإرهابي عماد الدين عبدالحميد، المكني بـ”الشيخ حاتم”، للهجرة إلى مصر لإقامة دولة داعش في مصر وتنفذ عمليات ضد الجيش المصري هناك، وانضممت أنا لهذه المجموعة .
تفاصيل رحلة الإرهابي من ليبيا إلى حبل المشنقة
خرج الإرهابي المسماري من ليبيا في ديسمبر 2016 مع 14 شخصًا في سيارتي دفع رباعي، وبهما صاروخان سام، ومدفع مضاد للطائرات، و2 متعدد، وغيرها من الأسلحة، وفقًا لقوله .
وفور دخولهم مصر في شهر يناير 2017 اشتبكوا مع قبيلة “التبو”، واستغرق دخولهم الحدود المصرية نحو شهر، وتمركزوا في صحراء محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، و تعرفوا على مجموعة في الواحات بحي سكني، على قناعة بأفكارهم الجهادية.
وأضاف أنه بعد دخولنا لمصر تم لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وذكر أن أهل الحي سكني الذي أقاموا فيه كانوا على قناعة بأفكارهم الجهادية، وكانوا مهمتهم بتوفير الدعم اللوجستي من بنزين وطعام وشراب، وأن مسألة قدومه إلى مصر كانت لتطبيق شرع الله، باعتباره واجب عليه وعلى غيره، لأن “الجهاد فرض عين” حسب زعمه .
الإرهابى المسمارى أعترف أنه كان مسؤولاً مع زميله المدعو “فرج الليبي” عن تقديم الدعم اللوجيستي للتنظيم التابع له، حيث أن التمويل كان يأتي من شيئين “الصداقات، والغنائم”.
وقال إنهم كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على أحد التمركزات الإمنية للجيش المصري في الصحراء، ولكن تفجأنا بغارة جوية لسلاح الجو المصري في السادس عشر من نوفمبر عام 2017، أدت إلى مقتل جميع التكفيريين في الصحراء، وحاولت أنا الفرار عبر الصحراء لكن قوات الجيش كانت بالمرصد وتمكنوا من القبض عليا.
فصل آخر من رواية الإرهاب يطوى إلى الأبد بإعدام إرهابي الواحات ولا تزال الأجهزة الأمنية الليبية و المصرية يواصلون الليل بالنهار لمكافحة الإرهاب.