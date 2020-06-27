القصاص.. عبدالرحيم المسماري يلحق بـ”عشماوي” في الجحيم فصل آخر من رواية الإرهاب يطوى إلى الأبد بإعدام إرهابي الواحات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد 950 يوم من القبض عليه، نفذت السلطات المصرية، اليوم السبت، حكم الإعدام “شنقا” بحق الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، المدان بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، والتي راح ضحيتها 16 منعناصر الشرطة المصرية وإصابة 13 آخرين.

وجاء إعدام المسماري بعد قرابة 3 أشهر من تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي المدعو هشام عشماوي ، وكانت المحكمة المصرية قد حالت أوراق المتهم الليبى لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وتم الفصل بالقضية بإعدام الإرهابي شنقًا لثبوت تورطه في “11” عملية إرهابية ضد قوات الجيش المصري .

تفاصيل حادثة الواحات

في 20 أكتوبر عام 2017، وقعت اشتباكات بين قوات أمن مصرية وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في طريق الواحات غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شرطيًا، وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى “فقدان” ضابط شرطة نقيب شرطة محمد علاء الحايس .

وأعلن الجيش، بعد 11 يوما من فقدان الحايس تم تحريره من أيدى تنظيم داعش، و”القضاء على عدد كبير من الإرهابيين، بينهم القيادي البارز الإرهابي المدعو عماد الدين عبدالحميد، المكني بـ”الشيخ حاتم” – أحد رفاق الإرهابي هشام عشماوي و أبرز من اثروا في قرار و اختيار عشماوي – وتمكنوا خلالها من القبض على المسماري في منتصف نوفمبر 2017، عقب غارة جوية لسلاح الجو المصري .

وأكدت وزارة الدفاع المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي عبر موقع «يوتيوب» تنفيذ حكم الإعدام في المسماري، لافتة إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المتهم الذي ارتكب وآخرون العديد من الجرائم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن انضموا إلى جماعة كتائب ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتح المتطرف، إحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا .

وتابع بيان الوزارة أن من بين التهم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية .

بداية انضمامه لداعش

قال الإرهابي إنه تلقى تدريبات بمعسكرات داخل درنة، على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، لافتة إلى أنه المعسكر كان يضم العديد من المقاتلين الإرهابيين من جنسيات متعددة .

وكشف أنه كان على قناعة كاملة بالفكر التكفيري، وشارك في عدة عمليات مسلحة ضد قوات الجيش الليبي، وانضم في أواخر 2014 إلى مجلس شورى إرهاب درنة، وهو عبارة عن كيانات اندمجت في صورة المجلس، وأنه شارك في زرع عبوات ضد أبناء قوات الجيش في درنة، ودخل في مواجهات معهم في أكثر من مكان.

وتابع الإرهابي أنه بعد تضييق الخناق عليهم في مدينة درنة، وبعد مشاركة سلاح الجو المصري في الغارات الجوية على معسكرتنا في درنة، أصدر الإرهابي هشام عشماوي تعليماته إلى الإرهابي عماد الدين عبدالحميد، المكني بـ”الشيخ حاتم”، للهجرة إلى مصر لإقامة دولة داعش في مصر وتنفذ عمليات ضد الجيش المصري هناك، وانضممت أنا لهذه المجموعة .

تفاصيل رحلة الإرهابي من ليبيا إلى حبل المشنقة

خرج الإرهابي المسماري من ليبيا في ديسمبر 2016 مع 14 شخصًا في سيارتي دفع رباعي، وبهما صاروخان سام، ومدفع مضاد للطائرات، و2 متعدد، وغيرها من الأسلحة، وفقًا لقوله .

وفور دخولهم مصر في شهر يناير 2017 اشتبكوا مع قبيلة “التبو”، واستغرق دخولهم الحدود المصرية نحو شهر، وتمركزوا في صحراء محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، و تعرفوا على مجموعة في الواحات بحي سكني، على قناعة بأفكارهم الجهادية.

وأضاف أنه بعد دخولنا لمصر تم لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وذكر أن أهل الحي سكني الذي أقاموا فيه كانوا على قناعة بأفكارهم الجهادية، وكانوا مهمتهم بتوفير الدعم اللوجستي من بنزين وطعام وشراب، وأن مسألة قدومه إلى مصر كانت لتطبيق شرع الله، باعتباره واجب عليه وعلى غيره، لأن “الجهاد فرض عين” حسب زعمه .

الإرهابى المسمارى أعترف أنه كان مسؤولاً مع زميله المدعو “فرج الليبي” عن تقديم الدعم اللوجيستي للتنظيم التابع له، حيث أن التمويل كان يأتي من شيئين “الصداقات، والغنائم”.

وقال إنهم كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على أحد التمركزات الإمنية للجيش المصري في الصحراء، ولكن تفجأنا بغارة جوية لسلاح الجو المصري في السادس عشر من نوفمبر عام 2017، أدت إلى مقتل جميع التكفيريين في الصحراء، وحاولت أنا الفرار عبر الصحراء لكن قوات الجيش كانت بالمرصد وتمكنوا من القبض عليا.

فصل آخر من رواية الإرهاب يطوى إلى الأبد بإعدام إرهابي الواحات ولا تزال الأجهزة الأمنية الليبية و المصرية يواصلون الليل بالنهار لمكافحة الإرهاب.