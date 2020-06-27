السنوسي الزوي ينفي وجود قوات أجنبية بحقل الشرارة

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

نفى نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا للنفط والغاز والمياه الشيخ السنوسي الحليق الزوي، ادعاءات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله بوجود مرتزقة روس في حقل الشرارة النفطي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعربت في بيانها أمس الجمعة، “عن قلقها إزاء وجود مرتزقة روس وأجانب في حقل الشرارة النفطي، بعد أن دخلت قافلة من عشرات السيارات العسكرية الحقل مساء الخميس، والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية”، وفق قولها.

وقال الزوي في تصريحاته لأخبار ليبيا24 ، إن “تصريح مصطفى صنع الله بوجود قوات أجنبية في حقل الشرارة النفطي، كلام عار عن الصحة وليس له أي إثباتات”، مشيرا إلى أن صنع الله يلجأ إلى “الأقاويل غير الصحيحة”، على حد تعبيره.

وأكد الزوي، أن حقل الشرارة يقع في منطقة جنوب غرب البلاد، وأنه توجد به عدة قبائل منها قبيلة أولاد سليمان وقبائل الطوارق والتبو، وفي داخل الحقل قوات حرس المنشآت النفطية.

وأشار الزوي، إلى أنه قد أجرى اتصالات مع اللواء الناجي المغربي آمر حرس جهاز المنشآت النفطية، وأكد له أن قوات حرس المنشآت موجودين داخل حقل الشرارة ولا وجود لأي قوات أجنبية، قائلا: “وكذلك القبائل أكدت لي هذا الكلام”.

وأضاف نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا للنفط والغاز والمياه، أن تصريح السفير الأمريكي لدى ليبيا لصحيفة أمريكية التي أكد فيها بوجود قوات أجنبية بالحقول النفطية في هي تصريحات “عارية عن الصحة”.

ودعا الشيخ السنوسي الحليق الزوي، وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة حقل الشرارة النفطي لمشاهدة القوات الموجودة في داخل الحقل، مجددا تأكيده على وجود مهندسين وأفراد الصيانة وعناصر حرس المنشآت النفطية داخل الحقل، ووجود القبائل الليبية خارجه.