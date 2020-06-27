الثني يشدد على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن

أخبار ليبيا24 – متابعات

شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف اليوم السبت، على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وبحث الثني خلال اجتماعه مع بوشناف بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية.

وسرد الثني، عدد من الملاحظات على تهاون بعض الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر بين المدن، مؤكدا على ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالخصوص.