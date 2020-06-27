الثني يشدد على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن
أخبار ليبيا24 – متابعات
شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف اليوم السبت، على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد.
وبحث الثني خلال اجتماعه مع بوشناف بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية.
وسرد الثني، عدد من الملاحظات على تهاون بعض الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر بين المدن، مؤكدا على ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالخصوص.