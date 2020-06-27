التعليم.. أسئلة استرشادية وإجابات نموذجية لمراحل النقل

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أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية نماذج أسئلة استرشادية وإجابة نموذجية متعلقة استحقاقات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 لمراحل النقل ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي (أدبي- عملي).

وقالت الوزارة، إن إصدار هذه الأسئلة يأتي تقديرًا للظروف الصحية الراهنة وفي إطار تقديم المساعدة وتذليل الصعاب أمام الطلاب، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكنهم من الاطلاع على محتوى المواد المقررة ومراجعتها وتهيئتهم للدخول للامتحانات، بما لا يؤثر على صحتهم وسلامتهم.

وأفادت الوزارة، أن الأسئلة الاسترشادية وإجاباتها ستكون على منظومة شؤون الطلبة والامتحانات بكافة المدارس وعلى الرابط stu.moel.ly/.

ونوهت الوزارة، إلى أنها ستصدر تعليماتها بخصوص طلاب الشهادات العامة في منشور لاحق.