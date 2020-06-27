اغتيال أحد عناصر المليشيات في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع يوم أمس الجمعة أن أحد عناصر المليشيات في العاصمة طرابلس تم اغتياله من قبل مسلحين أمطروه بوابل من الرصاص.

وأضاف المصدر أنه تمت تصفية المليشياوي حسام عبدالله الحمروني مواليد 2001 ومن سكان طرابلس بعد أن فتح عليه النار من قبل مسلحين يستقلون سيارة مدنية دون تحديد نوعها.

وأشار المصدر إلى أن تصفية الحمروني تمت الجمعة في حدود الساعة 11 ليلا أثناء تواجده بالقرب من محطة وقود “القديم” في منطقة قصر خيار.

وفي منتصف يونيو الجاري شهدت العاصمة طرابلس تصفية المليشياوي أيمن صالح الملقب “باله” على يد مسلحين دون تحديد تبعية أو هويتهم ولا دوافع التصفية.

وأكد المصدر أن المغدور من مواليد 1990 ومن سكان منطقة تاجوراء وقيادي ميداني بمليشيا “رحبة الدروع” المؤيدة للغزو التركي، موضحًا أنه فتح النار عليه أثناء تواجده في تاجوراء مساء أمس الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة احتقان في أوساط مليشيا “رحبة الدروع” وتوعد عناصرها بالرد والانتقام دون تحديد أو ذكر الجهة التى أقدمت على تصفية “باله”.

وسبقتها بأيام، إقادم عدد من المسلحين تابعين لإحدى مليشيات مدينة مصراتة على قتل عنصرين وإصابة ثالث تابعين لمليشيا السرية السادسة – مكتب أبوسليم“.

وقامت مليشيات مصراتة بفتح النار على عناصر المليشيا أثناء تواجدهم في منطقة الكشوني في باب بن غشير وهم سراج محمد قريرة و سليم الشريف “المشوكة” وإصابة علي سالم الغرياني.

ولم تعرف الأسباب وراء ذلك، في حين أشارت مصادر إلى تورط المدعو “أغنيوة الككلي” في اختطاف أحد قيادات مليشياوية بارزة في مدينة مصراتة ويدعى عبداللطيف الكريك منذ مدة.

ورغم ذلك يظل “أغنيوة ” ومجموعته هدفا لمسلحي مليشيات مصراتة والعكس ولم تجمعهم حرب طرابلس إلا لأن القوات المسلحة عدوا لكلاهما.

وأيضًا، شهد شارع طريق الخدمات في قرية البوعيشي في طرابلس جريمة قتل بعد تصفية شخص من قبل مسلحين وترك جثته على قارع الطريق.

ولم تعرف أو تحدد أسباب ولا ملابسات ودوافع تلك الجريمة أو أطرافها، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن جريمة القتل وقعت بالقرب من أحد المقرات التابعة لمليشيات مصراتة.