إغلاق مخابز في أجدابيا لعدم توفر الشروط الصحية والقانونية

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أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة اليوم السبت عدد كبير من المخابز بمدينة أجدابيا وضبط القائمين عليها من مُلاك وعاملين لعدم توفر الشروط الصحية والقانونية إضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير الواجب توفرها لمزاولة المهنة.

وجاءت هذة الخطوة بتعليمات مُباشرة من رئيس الجهاز في إطلاق حملة مُوسعة على عدد من المخابز بالمدينة للحفاظ على صحة وسلامة أهالي مدينة أجدابيا.

ونجحت الحملة في ضبط عدد من المخابز المخالفة وتم إغلاق المخابز التي أثبتت أنها مخالفة للجانب الصحي والقانوني بانعدام النظافة وتخزينها والرطوبة بالجدران والمُعدات المُتأكلة بالصدأ وعدم استيفاء الإجراءات الصحية والقانونية لدى بعضهم من الإقامة إلى الشهادات الصحية وتصاريح مزاولة المهنة.