إصابة أطباء بمستشفى أمحمد المقريف بالكورونا

الإصابة جاءت نتيجة تعامل الأطباء مع الحالات المصابة دون علمهم

60

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرض أطباء من مستشفى الشهيد محمد لمقريف بمدينة أجدابيا للإصابة بفيروس كورونا نتيجة تعاملهم مع حالة مصابة دون علمهم .

والمصابين هم الطبيب عبدالله البلعزي، والممرضة انتصار الصبيحي ليصل إجمالي المصابين بالفيروس بالمستشفى إلى ثلاثة طبيب واثنان من عناصر التمريض . 

وكان أحد الممرضين العاملين بمستشفى خالد صالح الفاخري، قد أشار إلى إصابته بفيروس كورونا .

وكان الممرض وبقية زملائه قد تعاملوا مع حالة داخل المستشفى ثم تبين بعد ذلك إصابتها بالفيروس  .

هذا وأعلنت اللجنة الاستشارية الطبية الخميس عن تسجيل عدد 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ثمانيةمنها بمدينة أجدابيا، و ثلاثة بمدينة بنغازي .

المزيد من الأخبار

صالح يزور روسيا مطلع يوليو لمناقشة عدد من القضايا

الثني يشدد على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن

عقيلة صالح: موقف السيسي بشأن ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري

اغتيال أحد عناصر المليشيات في طرابلس

المزيد

صالح يزور روسيا مطلع يوليو لمناقشة عدد من القضايا

الثني يشدد على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن

عقيلة صالح: موقف السيسي بشأن ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي…