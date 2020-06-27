إصابة أطباء بمستشفى أمحمد المقريف بالكورونا الإصابة جاءت نتيجة تعامل الأطباء مع الحالات المصابة دون علمهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرض أطباء من مستشفى الشهيد محمد لمقريف بمدينة أجدابيا للإصابة بفيروس كورونا نتيجة تعاملهم مع حالة مصابة دون علمهم .

والمصابين هم الطبيب عبدالله البلعزي، والممرضة انتصار الصبيحي ليصل إجمالي المصابين بالفيروس بالمستشفى إلى ثلاثة طبيب واثنان من عناصر التمريض .

وكان أحد الممرضين العاملين بمستشفى خالد صالح الفاخري، قد أشار إلى إصابته بفيروس كورونا .

وكان الممرض وبقية زملائه قد تعاملوا مع حالة داخل المستشفى ثم تبين بعد ذلك إصابتها بالفيروس .

هذا وأعلنت اللجنة الاستشارية الطبية الخميس عن تسجيل عدد 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ثمانيةمنها بمدينة أجدابيا، و ثلاثة بمدينة بنغازي .