هبوط اضطراري لطائرة ليبيا للطيران بعد إقلاعها من مطار برج العرب

هبوط اضطراري لطائرة ليبيا للطيران بعد إقلاعها من مطار برج العرب

أخبار ليبيا24

قال مدير العلاقات العامة بشركة ليبيا للطيران محمد العمامي الخميس، إن إحدى لطائرات التابعة للشركة هبطت اضطراريًا بعد إقلاعها من مطار برج العرب نتيجة لتصاعد دخان في مخزن الطائرة.

وأضاف العمامي أنه بعد إقلاع الطائرة من مطار برج العرب بحوالي 15 دقيقة ، صدرت علامة إنذار بغرفة القيادة بوجود دخان بمخزن الطائرة وتم استعمال أجهزة الإطفاء الذاتية الموجودة بالطائرة.

وأوضح مدير العلاقات العامة أن طاقم الطائرة قام باتباع بروتوكول السلامة حسب دليل الطيران بالهبوط في أقرب نقطة وهي نقطة الاقلاع مطار برج العرب وتم إخلاء الركاب بسلام.

وأشار العمامي إلى أنه اكتشف أن مصدر الدخان من حقيبة أحد الركاب وأخذت الحقيبة للتحقيق من قبل سلطات الأمن المصرية، لافتا إلى أن جميع الركاب والطاقم والطائرة بأمن وسلام.