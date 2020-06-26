مكافحة الأمراض يعلن 28 إصابة بـ”كورونا”

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس تسجيل عدد (28) عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 13 حالة جديدة، و15 حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني أنه استلم عدد (786) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (188) عينة.

-مستشفى طرابلس الجامعي عدد (8) عينات.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (320) عينة.

-مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (97) عينة.

-مختبر فرع المركز مصراتة عدد (36) عينة.

-مختبر فرع المركز سبها عدد (13) عينة.

-مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (18) عينة.

-مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (100) عينة.

-مختبر فرع المركز غريان عدد (6) عينة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن النتائج كانت عدد (758) عينة سالبة عدد (28) عينة موجبة بينها (13) حالات جديدة، وعدد (15) حالة مخالطين.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (2) حالات للشفاء.