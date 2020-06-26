فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو إلى إيقاف القتال والتحشيد العسكري بليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

دعت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا، جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء القتال على الفور ودون شروط، وإيقاف التحشيد العسكري المستمر في جميع أنهاء البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم الخميس عن وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، حول الأزمة الليبية، وذلك في ظل مواجهة الخطر المتزايد لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي.

وحثت الدول الثلاث، الأطراف الأجنبية على إنهاء كافة التدخلات والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وفق نص البيان.

وشجع البيان، على الاختتام السريع للمفاوضات داخل اللجنة العسكرية “5 + 5” تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتمكين التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار دائمة وذات مصداقية في البلاد.

وأكد البيان، أن الاختتام السريع لمفاوضات اللجنة العسكرية عنصر أساسي في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار السياسي بين ليبيا بشكل فعال، مما سيسمح بحل دائم للنزاع، مطالبة بضرورة تشجيع جميع الجهود في هذا الاتجاه، بما في ذلك المبادرة المصرية التي أعلنت في 6 يونيو الجاري.

وشددت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا، على ضرورة أن تكون أي مبادرة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وتسوية سياسية متفاوض عليها للأزمة الليبية شاملة كليًا، ويجب أن تكون بحزم في إطار مبادئ مؤتمر برلين الذي لا يزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق.