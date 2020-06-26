حرس المنشآت والصاعقة تؤمن الهلال النفطي تحت غطاء جوي

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انطلقت الوحدات العسكرية الخميس في دوريات متحركة من حرس المنشآت النفطية و القوات الخاصة الصاعقة تجاه منطقة الهلال النفطي والحقول والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو الليبي.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الفايدي إن حرس المنشآت ووحدات القوات الخاصة الصاعقة بدأت عملية تأمين وحماية منطقة الهلال النفطي، حيث ستتحرك الوحدات العسكرية من خلال دوريات استطلاع وتأمين.

وأضاف الفايدي بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية – أن الدوريات العسكرية تنفذ الآن مهامها المكلفة بها في إطار استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها من أي هجمات متوقعة من المليشيات المسلحة”.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي أن هذه الدوريات ستكون من أجل التأمين والحماية الخارجية للحقول ولا تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول”.

وأشار الفايدي إلى أن “آمر حرس المنشآت النفطية وآمر القوات الخاصة الصاعقة أكدوا بأن المنشآت النفطية خط أحمر لا يسمح لأحد المساس بها”.

يشار إلى أن عملية تأمين الهلال النفطي جاءت بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، والاجتماع الموسع الذي عقد في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة اليومين الماضيين لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي.