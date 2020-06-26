تسجيل إصابة جديدة بكورونا في بلدية تراغن

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أكد فريق الرصد والاستجابة السريعة بمستشفى تراغن الخميس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وأشار الفريق في بيان له إلى أنه بعد إجراء الفحص المخبري من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها لحالة اشتباه بفيروس كورونا جاءت النتيجة موجبة.