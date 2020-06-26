تسجيل إصابة جديدة بكورونا في بلدية تراغن
أخبار ليبيا24
أكد فريق الرصد والاستجابة السريعة بمستشفى تراغن الخميس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة.
وأشار الفريق في بيان له إلى أنه بعد إجراء الفحص المخبري من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها لحالة اشتباه بفيروس كورونا جاءت النتيجة موجبة.
وأوضح فريق الرصد والاستجابة السريعة بمستشفى تراغن بهذه الإصابة ارتفع عدد الإصابات بكورونا في بلدية تراغن إلى 6 حالات.
وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فإن عدد الحالات التي سجلت في ليبيا حتى يوم الأربعاء وصلت إلى 670 إصابة منها 514 حالة نشطة فيما ارتفعت حالات الشفاء عند 138 حالة إضافة إلى تسجيل 18 حالة وفاة.