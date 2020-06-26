العقوري يحث على بذل المزيد لمحاربة كورونا

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حث، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم الجمعة، على ضرورة بذل المزيد من أجل وقف تزايد معدلات الإصابة بوباء كورونان الذي تشهده ليبيا هذه الأيام.

وأعرب العقوري، في تصريح صحفي، عن قلقه البالغ تجاه الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على أنه من الضروري الانتباه إلى المعدلات المتزايدة التي جرى تسجيلها مؤخرًا مقارنة بالفترة الماضية.

وقال العقوري، إن هناك تهاون كامل في الالتزام بالإجراءات التي أوصت بها اللجان الطبية المختصة، داعيا الجميع إلى الالتزام بمهامهم تجاه هذ الوضع.

وشدد العقوري، على أن هذه مسؤولية قانونية ووطنية كبيرة أمام الشعب الليبي، وأن الإهمال في أدائها ستكون نتائجه وخيمة.

وقال العقوري، “في الوقت الذي نقدر الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن ملف كوفيد19، ورغم أن الأوضاع الصحية لازالت تحت السيطرة، إلا أننا نرى بأنه يجب بذل المزيد”.

كما ناشد العقوري، المواطنين إلى التعاون التام مع الجهات المسؤولة والنظر بجدية إلى التهديد الذي يشكله الوباء على صحة الجميع.