الرئاسي يمدد الحظر لعشرة أيام إضافية الرئاسي يفرض حظرا لـ24 ساعة يومي الجمعة والسبت

أخبار ليبيا24

مدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حظر التجول الجزئي لعشرة أيام جديدة ابتداء من يوم غدٍ السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وسيكون الحظر لـ 24 ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالها التنقل بين المدن.

وقرر المجلس الرئاسي، تواصل حظر التجول بشكل كامل في كل مدن المنطقة الجنوبية ومنع التنقل والتجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية والرياضية وإغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية.

وأشار الرئاسي، في قراره، إلى السماح بإقامة صلاة الجمعة في بعض المساجد بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم تجاوز المصلين للحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة، وفقا لما تقرره هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.