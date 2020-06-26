الخارجية الأمريكية: محادثات مرتقبة بين وفد أمريكي والجيش الليبي المحادثات ستكون على غرار المحادثات التي جرت مع حكومة الوفاق

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قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وفدًا من الحكومة الأمريكية سيجري محادثات مع ممثلين عن الجيش الوطني الليبي، على غرار المحادثات التي أجراها الوفد مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يوم الثلاثاء بشأن حل المليشيات المسلحة.

وأفادت الخارجية، في بيان، أن وفدا من الحكومة الأمريكية اجتمع يوم 24 يونيو الجاري مع ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وذلك لاستئناف المناقشات حول تسريح الميليشيات، مشيرة إلى أن نهاية “حصار طرابلس” خلقت فرصة متجددة وضرورة لمخاطبة الميليشيات في غرب وشرق ليبيا.

وقالت، أن هذا الاجتماع أتى كجزء من استمرار تواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف، وسيعقد الوفد الأمريكي محادثة مماثلة مع ممثلي الجيش الوطني الليبي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن طرفي المحادثات أكدا على ضرورة تمتع جميع المواطنين الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، وخالية من الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلون الأجانب.

وقالت إن وفد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أطلع الجانب الأمريكي على جهوده لتعزيز الأمن وبرنامج لنزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها.

وأضافت، أن الوفد الأمريكي شدد على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.