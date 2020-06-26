الجيش يؤكد حرصه على إنجاح تسوية سياسية للوضع في ليبيا الجيش: وحدة ليبيا وسلامة أراضيها من أولى ثوابتنا

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أكدت القيادة العامة للجيش الوطني حرصها الكامل على أن تؤدي العملية السياسية في ليبيا إلى تسوية سلمية دائمة ومتينة، قائمة على ثوابت الشعب الليبي ومبادئه الراسخة.

وشددت القيادة، في بيان مصور ألقاه الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء احمد المسماري، على ضرورة أن تضمن العملية السياسية وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وحرية شعبها وحماية ثرواته ومقدراته، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية النبيلة، التي يقاتل الجيش من أجلها.

وأشارت القيادة، إلى أن إعادة انتشار قواتها جاء استجابة صادقة للمطالب الملحة من الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام ودعوات المجتمع الدولي المتكررة، لفتح الآفاق لعملية سياسية.

ورحبت القيادة العامة للجيش بالمواقف “المشرفة” التي قدّمتها الدول العربية تجاه التدخل التركي في ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك عكّس قوة التضامن العربي في وجه الإرهاب والتصدي للاستعمار التركي.