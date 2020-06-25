وزارة التعليم تنفي نشر أسئلة استرشادية للامتحانات

أخبار ليبيا24

نفت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، نشر أية أسئلة استرشادية خاصة بالامتحانات، واصفًا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بأنها “أخبار زائفة”.

وقالت الوزارة، في تنويه، إنه ليس لها علاقة بأسئلة تُباع في بعض المكاتب التجارية، أو نشر أية أسئلة إرشادية معدة من قبل إدارة التوجيه والتفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها.

وأكدت أنها، ستنشر، في وقت لاحق، أسئلة إرشادية، على روابط متاحة بصفحة الرسمية، ومنظومات المدارس، والمنصة الإلكترونية.