نجدة بنغازي تضبط “اقو الحول” أحد أكبر تجار الممنوعات

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كشف مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس أن قسم شرطة النجدة تمكن من ضبط المدعو “اقو الحول” أحد أكبر تجار الخمور والمخدرات في المدينة ضمن حملات القسم لضبط المطلوبين وتجار المخدرات.

وأشار مكتب الإعلام الأمني عبر حسابه على “فيسبوك” أن الحول من أكبر تاجر الخمور والمخدرات في منطقة الماجوري وهو أحد أبناء عائلة الحول المشهورة في المدينة بصناعة والتجارة في الممنوعات.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أنه تم إعداد كمين محكم بعد ورود معلومات من أحد المصادر السرية عن مكان تواجد هذا الشخص المطلوب وعليه خرجت المجموعة بعد أخذ الإذن.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط الحول في منطقة المساكن بعد مقاومة عنيفة وتعرض المجموعة للرماية بواسطة سلاح ناري (كلاشنكوف) وعليه تم التعامل معه وضبطه والانتقال به للقسم.