مصر تؤكد مجددا جاهزيتها للدفاع عن أمنها القومي رئيس الحكومة المصرية: جيشنا على استعداد لمواجهة أية أخطار

أخبار ليبيا24

أكد رئيس الوزراء بالحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية لدرء أية أخطار قد تتعرض لها البلاد.

وقال مدبولي، خلال اجتماع لمجلس وزراء الحكومة المصرية، إن “كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي”، مشيرًا إلى ثقته في قدرات الجيش المصري على مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بداية الأسبوع، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها. أتى ذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.