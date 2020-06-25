مركزي طرابلس ينفي قرب صرف منحة أرباب الأسر

نفى مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس – بحسب صحيفة الاقتصادية – اليوم الخميس الأخبار المتداولة حول استئناف صرف منحة أرباب الأسر في شهر أغسطس المقبل.

وكان مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي أكد في تصريحات خلال مارس من العام الجاري أن إجراءات المنحة والاعتمادات والحوالات تعتمد على العملة الأجنبية المتوقفة بسبب توقف إغلاق النفط.

وأوضح السيوي أنه من غير الممكن الاستمرار في هذه الإجراءات عبر السحب من الاحتياطي العام دون تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الإجراءات الأخرى.

ومن جهته، أكد مدير مكتب المحافظ عبد اللطيف التونسي أن منحة أرباب الأسر كلفت السنة الماضية قرابة 7.5 مليار دولار وأنفقت وفقا للسعر الرسمي وكان إجمالي الإنفاق من العملة الصعبة السنة الماضية حوالي 24 مليار دولار،عندما كانت الإيرادات النفطية حوالي 22 أو 23 مليار دولار وهذا يعني أن المركزي استخدم جزءًا من احتياطياته.

وتابع التونسي خلال تصريحات في وقت سابق أنه :”اليوم نتكلم عن إنتاج مستوياته تقارب الصفر تقريبا وبالتالي فأي إنفاق من العملة الصعبة يعني أن المصرف المركزي سيغطي هذا الإنفاق من احتياطياته والتي هي متراجعة أصلا منذ سنة 2013 إلى ما قبل السنتين الماضيتين بشكل كبير تأثرا بإغلاق الحقول والموانيء في المرة السابقة”.

يشار إلى أن عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر مفاده أن مصرف ليبيا المركزي سيشرع في أغسطس المقبل في صرف منحة أرباب الأسر.