سعيد: يجب تجميع القبائل الليبية في حوار وطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأزمة الليبية تخص الشعب الليبي في المقام الأول، مع ضرورة احترام الشرعية الدولية، موضحًا أن ذلك ليس صكًا على بياض.

وذكر في مقابلة له، مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن موازين القوى تغيرت بدخول المرتزقة الروس في الحرب، الأمر الذي يعد بمثابة إعلان رسمي عن بداية صراع بين إمبراطوريتين عالميتين، روسيا والولايات المتحدة، حسب قوله .

وشدد الرئيس التونسي في مقابلته، أن تونس تؤكد رفضها تقسيم ليبيا، وتعتبر أن الحل يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا، بصياغة دستور يجمع كل الليبين، موضحًا أن تونس كانت ولازالت أكبر المتضررين من الأزمة في ليبيا على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، بسبب انقسام المواقف بين الأحزاب، بين داعم للمعسكر الشرقي وآخر داعم للمعسكر الغربي.

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة تجميع القبائل الليبية في حوار وطني ينتهي بصياغة دستور للبلاد، مُشددًا على الدور التونسي والجزائري في تجميع الفرقاء الليبيين.

وكان سعيّد اجتمع في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي بوفد من زعماء القبائل الليبية، وقالت الرئاسة التونسية إن الاجتماع كان “على إثر تفويض لرئيس الدولة من المجلس الأعلى للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد” وأنه “يأتي لما لمسه أعضاء المجلس لدى سعيّد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح”.