سحب عينات مجددا من عائدين بطبرق للكشف عن كورونا

سحب عينات مجددا من عائدين بطبرق للكشف عن كورونا الاستشارية الطبية طبرق تسحب مجددا عينات من عائدين للكشف عن كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

أجرت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق بعملية سحب ثانية لنحو مئتي عائد من مصر للكشف عن فيروس كورونا داخل مقر الحجر الصحي بفندق دار السلام.

وقام فريق التدخل السريع التابع للجنة الاستشارية الطبية طبرق بتحليل عينات جديدة من 180 عائد للمرة الثانية من مصر عبر مطار طبرق الدولي.

بدوره ناشد رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، فرج عبد الله الجالي، كافة العائدين بالالتزام بالحجر وعدم التجمع والابتعاد الاجتماعي حفاظا على صحة الجميع.

وأفاد الجالي، أن وزارة الصحة وفرت للجنة جهاز تحليل الـ (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدا أن ذلك سيسهل سرعة ظهور نتائج تحاليل العينات.

وقال الجالي، “فور تركيب الجهاز سوف تقوم اللجان المختصة باستقبال بقية العالقين المتواجدين في مصر ويبلغ عددهم حوالي 3 آلاف مواطن ليبي”.