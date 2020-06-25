حزب الشعب التركي يطالب بمحاكمة أردوغان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين ألطاي، بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية سقوط قتلى أتراك في ليبيا، قائلاً: “مَن قال إننا لدينا شهداء بليبيا؟ أردوغان. إذًن فلابد من محاكمة أردوغان أولًا”.

وتساءل خلال كلمة له، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، عن سبب محاكمة الصحفيين، باريش ترك أوغلو، وباريش بهلوان، وآيدين كاسر، وهوليا قيلينج، وفرحات جاليك، ومراد آغيرال، بتهمة نشر أخبار عن مراسم جنازة أحد رجال جهاز المخابرات التركية الذي قُتِلَ في ليبيا.

وذكر نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري التركي، أنهم اعتقلوا لأنهم نشروا أخبارًا عن جنازة أحد رجال جهاز المخابرات التركية الذي قُتِلَ في ليبيا، مُستدركًا “إذا كان لابد من محاكمة أحد فلابد من محاكمة أردوغان أولًا، لأنه قال إننا لدينا شهداء في ليبيا رغم أنهم ليسوا من رجال القوات المسلحة”.

ولفت إلى أنه سمع هذا الكلام من أردوغان، وأن بعض رجال السياسة تحدثوا عنه في البرلمان، واصفًا محاكمة الصحفيين بأنها قضية انتقام، وأنها لن تفيد أردوغان في شيء.

واختتم موجهًا حديثه لأردوغان “لا يمكنك تثبيت سلطتك من خلال وضع حد للصحافة، ولا يمكنك استخدام الدولة كآلية تهديد، فأنت تحاول التدخل في كل شيء ووضع حد لهم وكلما تحاول ذلك تغرق”.

وشرعت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، في محاكمة 6 صحفيين، بعد أشهر من احتجازهم، بتهمة الكشف عن وثائق سرية متعلقة بمقتل عناصر تركية في ليبيا.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في تقرير لها، أن لجنة حماية الصحفيين الدولية، طالبت أنقرة بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين وضمان اتخاذ تدابير السلامة اللازمة للمحاكمات في تركيا.

ووفقًا للتقرير، يواجه سبعة صحفيين وموظف حكومي، اتهامات تتعلق بتغطيتهم جنازة عناصر بجهاز الاستخبارات الوطني، يتردد أنهم قتلوا في ليبيا، كما جرى احتجاز ستة صحفيين منذ بداية شهر مارس الماضي، والسابع متواجد في ألمانيا ويجرى محاكمته غيابيًا، ويسعى الادعاء لحبس الصحفيين لمدة تصل إلى 10 أعوام لانتهاكهم قوانين الاستخبارات، – حسب لائحة الاتهام.