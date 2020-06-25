توكرة .. المسحات للعائدين من السفر والوافدين خالية من كورونا لم يتم إلى الآن رصد أي حالة اشتباه في البلدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن فريق الرصد والتقصي توكرة أن المسحات الأنفية التي أخذت للعائدين من خارج ليبيا، والوافدين من الجنوب الليبي، والذين يقضون فترة الحجر الصحي المنزلي جاءت سالبة وخالية من فيروس كورونا.

وأوضح الفريق أنه لم يتم إلى الآن رصد أي حالة اشتباه في البلدية، وأن هذه العينات التي تم أخذها هي للاطمئنان على صحة الوافدين، وللتأكيد على خلوهم من الإصابة بالفيروس .

من جهة أخرى، شدد رئيس للجنة الرئيسية لمكافحة جائحة فيروس كورونا مدير أمن توكرة عميد “رافع البرغثي “، على كافة أصحاب المنازل المستأجرة لمواطنين من خارج المدينة، و الأهالي الذين يستقبلون ضيوف من خارج نطاق البلدية والقادمين من مدن الجنوب الليبي ومناطق متفرقة من ليبيا، ضرورة الحضور على وجه السرعة إلى مقر مديرية أمن توكرة ليتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيالهم و نقلهم و توجيههم مباشرة إلى الأماكن و المقرات والفنادق المخصصة للحجر الصحي.

وتأتي هذه الخطوات تطبيقا للقوانين واللوائح المعمول بها والتي حددتها اللجنة المكلفة من قبل القيادة العامة و وزارة الداخلية ومديرية أمن توكرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

و أكد رئيس ا للجنة الرئيسية لمكافحة جائحة فايروس كورونا أن من يخالف القوانين سيعرض نفسه للمسألة، ويجب على الجميع التقييد بالتعليمات .