تسجيل 5 حالات كورونا في بلدية خليج السدرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المجلس البلدي خليج السدرة عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالبلدية .

المجلس البلدي أشار في منشور له إلى أن فريق الرصد والتقصي أخذ مسحات للحالات المخالطة من الدرجة الأولى للحالة الأساسية التي سجلت فيما سبق، وعددها “53”عينة وبمجرد الانتهاء من ذلك على الفور تم إحالة كل العينات إلى مختبر كوفيد19 بمدينة بنغازي .

وأوضح بلدي خليج السدرة أن نتائج التحايل أظهرت أن عدد 48 عينة كانت سالبة فيما كانت 5 عينات موجبة .

ودعا المجلس البلدي خليج السدرة المواطنين إلى الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتعاون مع فرق الرصد والتقصي، مؤكدًا أن المرحلة خطيرة وحساسة والمسؤولية مسؤولية الجميع دون استثناء .